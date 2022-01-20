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В Молдавии объявили чрезвычайное положение

В Молдавии на 2 месяца ввели чрезвычайное положение из-за «газового кризиса»

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Михай Карауш/РИА «Новости»

Парламент Молдавии объявил чрезвычайное положение на территории страны на фоне «газового кризиса». Об этом сообщает «Интерфакс».

ЧП будет действовать в течение 60 дней. Решение поддержали 58 депутатов (из 101) от правящей партии «Действие и солидарность». При этом оппозиционные парламентарии предложение властей Молдавии не поддержали.

Премьер-министр Наталья Гаврилица объяснила, что к кризисной ситуации привел результат коммерческих отношений между «Молдовагазом» и российским «Газпромом».

«Мы попали в эту ситуацию из-за того, что «Молдовагаз» не смог исполнить свои контрактные обязательства», – объяснила политик.

Правительство допускает, что есть реальный риск для энергетической безопасности и жителей страны в связи с прекращение поставок ресурсов.

Между «Молдовагазом» и «Газпромом» был подписан пятилетний контракт на поставку газа, вступивший в силу с 1 ноября 2021 года.

Ранее стало известно, что в Молдавии цена на газ превысит показатель декабря 2021 года.

Также Молдавия выплатила «Газпрому» долг в $74 млн.

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