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Песков заявил, что «Северный поток — 2» невозможно отключить

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Газопровод «Северный поток --2» отключить невозможно, так как его еще не включили, и это плохо для участников процесса и потребителей газа в Европе сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«России регулярно кто-то чем-то грозит. «Северный поток — 2» отключить невозможно, потому что его еще не включили, и то, что не включили плохо для всех: и для тех, кто участвует в этом проекте, и для тех, кто потребляет газ в Европе, плохо для экономического развития Европы, которое страдает в пандемийное время», — отметил представитель Кремля, комментируя заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о возможности «отключения» российского газопровода в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.

Ранее газета Financial Times сообщила, что вопрос о запуске «Северного потока — 2» стал причиной раскола в правительстве Германии. Газопровод уже вбил клин между ФРГ и США, а теперь на фоне украинской проблематики стал яблоком раздора уже внутри самой Германии. Противники проекта в руководстве страны убеждены, что газопровод увеличит зависимость Европы от российских энергоносителей. Поддержали проект в значительной степени левоцентристские политические силы, против высказались «зеленые».

Традиционно выступающие за дружеские отношения с Россией социал-демократы указывают на важность российского проекта для немецкой промышленности.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

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