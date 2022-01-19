«Роснано» погасит долг перед «Совкомбанком» на 15 млрд рублей

«Роснано» заключило первое соглашение по выплате долга своему крупнейшему кредитору ПАО «Совкомбанк». Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«Документы подписаны 30 декабря 2021 года и предусматривают досрочное погашение банку кредита в размере 15 млрд руб., а также ретроспективный перерасчет процентной ставки по кредиту», — отмечается в сообщении.

В компании уверены, что заявление стало первым и важным шагом в решении проблемы с образовавшейся задолженностью. То есть банки-кредиторы получили около 126 млрд рублей начисленных процентов на обеспеченные частные гарантии кредитов. Эта сумма сравнима с объемом инвестиций компании .

Накануне сообщалось, что «Роснано» будет продавать долю в совместном с «Фортумом» фонде, инвестировавшем в ветрогенерацию. Все проекты фонда после закрытия сделки по продаже перейдут в новое совместное предприятие, которое организуют «Фортум» и Газпромбанк.

Все началось с того, что Мосбиржа с 19 ноября приостановила торги девятью выпусками облигаций «Роснано». В тот день были сняты облигации, размещенные с 2014 по 2020 год. Их общий объем составляет 71,6 млрд руб. Держатели этих бондов оказались заблокированы в бумагах.

После этого госкомпания обсудила с кредиторами возможные сценарии реструктуризации долгов. Тогда в «Роснано» уточнили, что «накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества» потребовали корректировок.