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Россиян предупредили, какие банкноты валют не стоит хранить дома

Финансист Переславский: дома лучше не хранить банкноты номиналом €500 и $100

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Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал, что рискованно использовать и хранить банкноты номиналом €500 и $100 . Об этом сообщает агентство «Прайм».

Он подчеркнул, что купюры в €500 стали изымать из оборота в Евросоюзе еще в 2019 года, а в 2016 их и вовсе перестали выпускать.

«Причина — в популярности таких купюр у теневого сектора, кроме того их часто используют для хранения в сейфах или ячейках», — подчеркнул финансист.

100 долларовые купюры зачастую становятся объектом подделки. Чтобы точно быть уверенным в их подлинности, Переславский советует прогнать их через валютный счет.

Помимо мошеннических рисков есть и макроэкономические риски, и они касаются наличных денег любого номинала. Речь идет об инфляции. Чтобы защититься от нее, можно вложить сбережения в евробонды, например, посоветовал финансист.

Ранее опрос показал, что 47% россиян, из которых 52% мужчин и 42% женщин, отрицательно относятся к идее запретить оплату бумажными деньгами, оставив возможность расплачиваться только банковской картой или онлайн-переводом.

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