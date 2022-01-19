Одна из крупнейших фармкомпаний выплатит еще $65 млн из-за опиоидного скандала в США

Одна из крупнейших В США компаний — Endo International — согласилась выплатить $65 млн, чтобы урегулировать иски штата Флорида и местного правительства, которые заявили, что фармгигант повлиял на опиоидную эпидемию в США. Об этом сообщает Reuters.

Против американско-ирландской Endo было подано более 3, 5 тыс. судебных исков о применении «грязных» маркетинговых практик при продаже обезболивающих — это якобы способствовало возникновению в США опиоидного кризиса.

Ранее компания согласилась урегулировать подобные судебные иски в Алабаме, Луизиане, Нью-Йорке, Огайо, Оклахоме и Теннесси на сумму более $136 млн. В рамках последней сделки в декабре компания выплатила $63 млн Техасу.

В ноябре прошлого года в США смертность от передозировки достигла нового рекорда — выросла почти на 30% с весны прошлого года. Отмечается, что опиоиды по-прежнему являются основной причиной смерти от передозировки. Синтетические опиоиды, в первую очередь фентанил, вызвали почти две трети (64%) вышеупомянутых смертей.