Российским разработчикам ПО могут одобрить льготное кредитование

Российские разработчики ПО смогут получить кредит по льготным условиям. Об этом ТАСС сообщил замглавы Минцифры Максим Паршин.

«Льготные кредиты смогут получить российские организации, иностранные компании, реализующие проекты по цифровой трансформации на основе российских IT-решений, а также российские разработчики ПО», — отметил Паршин.

По его словам, соответствующий проект постановления правительства может быть подписан в первом квартале 2022 года. При этом крупные разработчики ПО заинтересованы в получении льгот, а банки готовы кредитовать таких разработчиков, если правительство распространит субсидии на эту категорию.

Он напомнил, что средняя процентная ставка сейчас находится на уровне 3%. Для получения кредита организация должна самостоятельно обратиться в банк, участвовавший в программе. После этого банк принимает решение о предоставлении займа и отправляет все документы в Минцифры для получения субсидии.

«Банк не будет поддерживать проекты, в которых испытывает сомнение, поскольку рискует невозвратом заемных средств», — заключил Паршин.

В начале ноября Сбер выдал первый кредит в рамках льготной программы поддержки бизнеса на сумму около 5 млн рублей. Всего в Сбер поступило более 10 тыс. заявок по льготной программе кредитования под 3%.