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Минфин назвал количество дефицитных регионов

Минфин: дефицит зафиксирован в каждом четвертом региональном бюджете

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Министерстве финансов России заявили, что дефицит бюджетных средств наблюдается в 21 регионе страны. Об этом сообщают «Известия».

«В целом консолидированные бюджеты регионов исполнены с профицитом 640 миллиарда рублей. Дефицит зафиксирован в 21 субъекте и составляет суммарно 175 миллиарда рублей», — рассказали в Минфине.

Кроме того в ведомтсве отметили, что по итогам 2021 года на 18% выросли доходы россиян — до 17,5 триллиона рублей. Кроме того, 84 субъекта РФ увеличили на 26% налоговые и неналоговые доходы доходы, которые в конце прошлого года составили 13,6 триллиона рублей.

По данным Аналитического кредитного рейтингового агентства, дефицит испытывают 26 неконсолидированных региональных бюджетов. Общее превышение расходов над доходами достигло 251,8 миллиарда рублей, большая часть этой суммы (60%) пришлfсь на Москву.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия прошла пик инфляции.

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