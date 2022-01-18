Ростуризм запустил пятый этап кешбэка

В России запущен пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране. Как пишет РИА «Новости», купить туры по госпрограмме по поддержке внутреннего туризма можно до 12 апреля. Путешествие должно начаться не позднее 30 апреля 2022 года.

Туроператоры подготовились к этому. Они готовы предложить российским туристам новые направления по России. В свою очередь они ожидают повышения спроса из-за того, что пятый этап акции затронет праздничные дни — 23 февраля и 8 марта.

Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее указала, что те, кто захотят воспользоваться акцией в формате круиза, смогут отправиться в путешествие с момента начала навигации по 1 июня. Также на 2022 год запланирован осенний этап программы, который начнется в октябре.

В программе принимают участие все российские регионы.