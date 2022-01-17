МИД РФ высказался о сертификации «Северного потока — 2»

В МИД РФ заявили, что процедура сертификации газопровода «Северный поток — 2» должна быть своевременно осуществлена, вне политической конъюнктуры.

«Процедура его сертификации со стороны германских регуляторов и Еврокомиссии не должна искусственно затягиваться и политизироваться. Ее надлежит проводить в строгом соответствии с действующими нормами, которые мы намерены неукоснительно соблюдать», — отметили в министерстве.

Там подчеркнули, что «Северный поток — 2» внесет «существенный вклад» в обеспечение энергобезопасности Евросоюза.

Ранее депутат бундестага Ральф Штегнер заявлял, что для запуска газопровода «Северный поток — 2» в настоящее время нет каких-либо препятствий, необходимо лишь выполнить ряд требований.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина.