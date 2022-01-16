Экономист рассказал, как предсказать падение рубля

Эксперт кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Кава Ходжа заявил, что для оценки факторов спроса и предложения на курсы валют, от которого они зависят, необходимо следить за рядом данных по экономике. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Он подчеркнул, что спрос на денежные единицы может сформироваться под воздействием мотивов осторожности, транзакционных и спекулятивных мотивов.

Следует следить за объемом денежной массы в экономике, чтобы иметь возможность спрогнозировать дальнейший курс рубля, утверждает Ходжа.

«В случае, если Центральный банк увеличивает массу денег в экономике, то это может привести к понижению средневзвешенной процентной ставки и стимулированию дальнейшего совокупного спроса. Одновременно с этим, это может повлиять на увеличение инфляции, что негативно скажется на курсе национальной валюты», — рассказал экономист.

Он добавил, что также необходимо наблюдать за стоимостью на энергоносители на мировом рынке. По словам эксперта, достаточно долгое время существовала прямая зависимость между ценами на нефть и курсом рубля. При этом в последние годы благодаря Центральному банку России такой сильной корреляции больше нет.

Ходжа отметил, что в 2022 году курс рубля будет стабильным, без резких колебаний, а также сможет увеличить свою привлекательность для инвесторов.

Ранее эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский заявил, что весной российскую валюту ждет очередная крупная девальвация.