Названы причины негативной динамики евро

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал, что в 2021 году динамика евро была плохой: валюта потеряла 7% к доллару и продемонстрировала один из худших результатов среди валют фондирования, передает агентство «Прайм».

Он считает, что причинам того, что евро ослабло, являются высокая зависимость еврозоны от импорта сырья (которое серьезно подорожало в прошлом году), мягкая денежно-кредитная политику Европейского центрального банка (ЕЦБ) и неравномерность восстановления стран ЕС. Специалист уверен, что в нынешнем году власти не смогут справиться с этими проблемами, и евро будет и дальше стагнировать в сторону паритета с долларом.

Также он назвал локдауны, связанные с пандемией коронавируса, одним из самых главных факторов, которые влияют на курс европейской валюты.

На этой неделе российский рубль подешевел по отношению к мировым валютам. Эксперты полагают, что это связано с обострением геополитических рисков и напряженностью в отношениях между Россией и Западом. 14 января курс евро во время валютных торгов на Московской бирже впервые с июля 2021 года поднялся выше 88 рублей.

До публикации заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Россия найдет альтернативы в случае введения новых санкций США, курс доллара составлял 74,81 руб. (+0,14%), а курс евро находился на отметке в 85,78 руб. (+0,32%).

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский спрогнозировал, что в течение следующих нескольких дней рубль будет укрепляться по отношению к доллару и евро, однако весной российскую валюту ждет очередная крупная девальвация.