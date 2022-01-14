«Газпром экспорт» подтвердил обращение в суд для пересмотра цены по контракту с PGNiG

»Газпром экспорт» подтвердил обращение в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской PGniG. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Там отметили, что обращение относится к контрактному периоду с ноября 2017 года.

«Сегодня, 14 января 2022 года, ООО «Газпром экспорт» и ПАО «Газпром» инициировали обращение в международный арбитраж в отношении ретроспективного пересмотра ценовых условий контракта купли-продажи газа с польской компанией АО «ПГНиГ» от 1996 года», — рассказала в компании.

При этом в «Газпроме» подчеркнули, что российская компания остается открытой для поиска возможностей урегулирования спора в рамках коммерческих интересов.

В сообщении PGNiG подчеркивается, что «Газпром» выдвигает требования по увеличению цены поставок газа в Польшу по Ямальскому контракту, в то время как польская сторона считает это требование необоснованным.