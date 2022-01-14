Силуанов заявил, что Россия выдержит возможные ограничения со стороны Запада

Министр финансов Антон Силуанов заявил в интервью РБК, что Россия выдержит все обсуждаемые сейчас ограничения со стороны Запада.

По его словам, Минфин рассчитывает на то, что новый пакет потенциальных санкционных ограничений не будет принят — «таких законопроектов мы уже много видели». Но даже если это произойдет, обязательства бюджета будут полностью финансироваться.

«Наша задача заключается в том, чтобы создать условия, когда любые решения иностранных государств в минимальной степени влияли на нашу экономику, финансы и благосостояние людей. Вот что самое главное. Поэтому любые ограничения неприятны, они неприятны для нашей страны и будут касаться наших партнеров, которые вводят эти ограничения. Поэтому надеюсь, что все-таки разум восторжествует», — сказал Силуанов.

Ранее Силуанов заявил, что пик инфляции в стране уже пройден. Силуанов также выразил мнение, что проблемы с инфляцией получится решить до конца года.

Накануне ООН опубликовала доклад «Экономическая ситуация в мире и перспективы в 2022 году», где оценила рост российского ВВП на 2020 и 2023 год в 2,7% и 2,3% соответственно.