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Россиян предупредили о новых мошеннических схемах

Эксперт Куценко предупредил, что мошенники стали чаще пытаться войти в доверие к россиянам

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Мошенники продолжают изобретать новые способы обмана россиян, в том числе, пользуясь желанием получить легких денег. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на руководителя направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Петра Куценко.

По словам эксперта, аферисты обманывают и соотечественников, боящихся потерять деньги.

Куценко предупредил, что надо говорить об эволюции старых способов обмана. До этого киберпреступники прибегали к поддельным интернет-ресурсам, имитирующим официальные страницы известных брендов. Однако уже с конца прошлого года начался всплеск с применением фейковых приложений для телефонов.

В основном, все методы, направлены на кражу сбережений соотечественников и попытку войти в доверие будущей жертве, обратил внимание эксперт.

Еще стали чаще использоваться для преступных схем мессенджеры, а не разговоры по телефону.

Незадолго до Нового года злоумышленники обманывали людей, предлагая поучаствовать в различных акциях на фантастических условиях. Помимо того, говорилось о больших скидках, уточнил Куценко.

Ранее были названы более уязвимые для взлома смартфоны.

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