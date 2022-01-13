Европейские газовые хранилища опустели рекордными темпами

В Европе заполненность подземных газовых хранилищ опустилась ниже 50% всего за 12 дней. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ассоциацию операторов, обеспечивающих транспортировку и хранение голубого топлива, Gas Infrastructure Europe.

В среду, 12 января, газовые хранилища были заполнены на 49,33%. Это связано с большим объемом отобранного газа и маленьким количеством закаченного 814,66 млн куб. м против 22,64 млн куб. м.

Предыдущий рекорд скорости опустошения хранилищ был зафиксирован 19 января 2017 года.

В настоящее время хранилища заполнены на 53,26 млрд кубов, что на 17,7 млрд кубов меньше, чем год назад.

Ранее сообщалось, что цены европейских фьючерсов на газ выросли на лондонской бирже на 12,5%. Так, стоимость февральских фьючерсов по индексу TTF (крупнейшего европейского хаба) превысила $1000 за 1 тыс. куб. м.