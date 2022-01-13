ЕС продлил экономические санкции против России

Евросоюз продлил секторальные экономические санкции против России, которые были введены в июле 2014 года «за действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины». Об этом сообщает сайт Совета ЕС.

В заявлении сказано, что Совет решил продлить ограничения, направленные «на конкретные сектора российской экономики, на 6 месяцев, до 31 июля 2022 года».

Ранее украинское правительство продлило экономические санкции против России до 31 декабря 2022 года.

В декабре прошлого года глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что санкции, которые планируется наложить на Россию в случае нападения на Украину, будут обременительными и для Евросоюза. Поэтому допущения подобной ситуации никто не хочет, указал он.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС готов — в сотрудничестве с партнерами, включая США — к расширению санкций против России, если будет эскалация ситуации вокруг Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

В том же году ЕС ввел санкции против России в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма к России. Ограничения неоднократно расширялись и продлевались. Некоторым российским чиновникам запретили въезд в ЕС, а их активы были заморожены. Кроме того, были введены торговые, финансовые и военные ограничения. В ответ Россия запретила ввоз ряда европейских продуктов питания.