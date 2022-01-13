США блефуют, пытаясь «запугать» Россию

Cтратегия Вашингтона, основанная на «запугивании» России путем введения новых санкций является провальной, так как у США нет «действенного оружия», пишет политический обозреватель The Hill Авраам Шама.

«В прошлом подобные меры были неэффективны. Под их давлением Путин не изменил внешнеполитический курс. И вряд ли в этот раз они дадут иной результат», — отметил он.

По словам Шама, США могут применить экономические санкции. При этом существует и другая угроза в адрес Москвы. Так, среди новых санкций может быть и «широкомасштабная кибератака на российские системы воздушного и наземного транспорта, связи, включая интернет, радио и телевидение, банки и фондовые рынки», отметил эксперт.

Однако, по мнению автора статьи, Россия обладает достаточными ресурсами в области кибербезопасности, чтобы ответить США аналогичным образом.

В настоящий момент президент России Владимир Путин одерживает верх из-за неспособности Штатов создать какую-либо опасность Кремлю, а также будет победителем независимо от того, с каким результатам завершаться переговоры по гарантиям безопасности заключил Шама.

12 января группа сенаторов США представила законопроект о новых санкциях в отношении России на случай дальнейшего обострения кризиса на Украине. Документ предусматривает запрет на операции с первичным и вторичным госдолгом России, санкции против банковского сектора страны, высокопоставленных военных и государственных чиновников. Также они предложили в случае эскалации конфликта на Украине ввести ограничительные меры в отношения президента РФ Владимира Путина, руководителей МИД, Минобороны и начальника Генштаба.