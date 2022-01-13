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Лавров заявил об отсутствии свободы экономической деятельности у Германии

Лавров: ситуация с «Северным потоком — 2» продемонстрировала зависимость ФРГ от США

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация с США и «Северным потоком — 2» продемонстрировала, что у ФРГ отсутствует свобода в своей экономической деятельности. Соответствующее заявление он сделал в интервью Первому каналу в программе «Большая игра».

«Про «Северный поток — 2». Тут уже не свобода выбора союзов, это просто свобода осуществлять обычную коммерческую деятельность на мировых рынках. Вот никакой свободы, оказывается, у Германии, не у кого-нибудь, а у Германии, никакой свободы заниматься своими экономическими интересами, не существует», — сказал министр.

По его мнению, именно в этом двойные стандарты проявляются «очень ярко».

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре заявил, что попытки США саботировать запуск «Северного потока — 2» нарушают международное право.

До этого в Германии заявили о поддержке этого газопровода.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина.

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