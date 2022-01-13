Аэропорт Алма-Аты вернулся к работе

Аэропорт города Алма-Аты вернулся к работе после нападения в ходе массовых беспорядков, сообщает «Интерфакс».

«С 13 января 2022 года Международный аэропорт Алматы возобновляет работу. По предварительной информации руководства аэропорта, будут осуществляться внутренние и международные рейсы с 8:00 до 21:00 часов согласно времени расписания полетов авиакомпании», — указано в сообщении Комитета гражданской авиации Казахстана.

Нападение на аэропорт Алма-Аты было совершено в ночь на 6 января, в ходе беспорядков мародеры разграбили кафе, магазины и пункты продажи авиабилетов, а также разбили стекла и витрины внутри воздушной гавани.

Ранее стало известно, что международные рейсы в аэропорту Алма-Аты пока не будут обслуживаться.

9 января стало известно, что аэропорт Алма-Аты закрывается на неопределенный срок. В МИД России обратились несколько сотен россиян с просьбой о вывозе из Казахстана. В основном обращения поступали из Алма-Аты.