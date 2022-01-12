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Нефть подорожала до $85 за баррель после переговоров России и НАТО

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Пресс-служба «Газпром нефть»

Стоимость одного барреля нефти марки Brent с поставкой в марте в ходе торгов на лондонской бирже ICE выросла на 1,64% и достигла $85,09 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

«К 19:54 мск нефть марки Brent торговалась на уровне $85,02 за баррель (+1,55%)», — говорится в сообщении.

Цена на нефть превысила отметку в $85 впервые с 10 ноября 2021 года.

Накануне цена за баррель выросла на 0,35% и достигла $84,01. Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2022 года увеличилась на 0,39% — до $81,54 за баррель.

Цены начали расти 10 января из-за опасений инвесторов в перебоях с поставками, связанных с ситуацией в Казахстане.

В конце ноября мировые цены на нефть ускорили темпы падения до 7%. Так, нефть марки WTI опустилась ниже $65 за баррель, Brent — ниже $68 впервые с 23 августа.

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