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Правительство решило поддержать стройки из-за удорожания материалов

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Минэкономразвития подготовило меры по поддержке подрядчиков, которые работают по государственным строительным контрактам. Об этом пишет «Коммерсант».

Всего министерство подготовило 11 инициатив, которые должны предотвратить катастрофу в строительной отрасли из-за роста цен на стройматериалы. Так, одной из мер является внедрение механизма корректировки цен госконтракта при росте стоимости стройматериалов.

В ведомстве отметили, что необходимо быстрее доводить средства до строителей при корректировке цен договоров. Подорожание ресурсов будет компенсировано в рамках федеральной адресной инвестиционной программы.

Также в Минэкономразвития собираются вернуть интерес застройщиков к госстройкам. Для этого подготовлена «дорожная карта» по поддержке производителей стройматериалов, которые увеличат объем выпуска своей продукции, а ее стоимость может уменьшиться.

В декабре сообщалось, что инфляция стала новой угрозой для реализации федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), которая объединяет все стройки, ведущиеся за счет бюджетных средств.

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