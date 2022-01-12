В Госдуме предложили отменить налог с продажи одного вида жилья

Депутат Государственной думы Евгений Федоров направил письмо на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова, в котором предложил освободить от уплаты налога на доход сделки по продаже одного вида жилья — унаследованной недвижимости, передает RT.

Парламентарий указал в своем обращении, что согласно законодательству, россияне имеют право продать унаследованное недвижимое имущество только по истечении трех лет владения такой собственностью. По его мнению, данное правило создает определенные трудности для наследников, которые уже обладают собственным жильем и изначально собираются продать наследство. Такие граждане вынуждены оплатить значительную сумму в виде 13-процентного налога при продаже квартиры после вступления в наследство или ожидать положенный по закону срок и оплачивать коммунальные услуги за жилье, которым они не пользуются.

При этом, как отметил политик, унаследованная квартира или дом не всегда могут быть пригодными для сдачи в аренду. Кроме того, наследниками могут быть сразу несколько граждан, которые не находятся с друг другом в родстве. Это затрудняет их распоряжение наследством. К примеру, дети от первого брака наследодателя и супруга от второго брака.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части освобождения граждан, получивших недвижимость в порядке наследования, от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже данного имущества, независимо от срока владения собственностью», — говорится в тексте послания.

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