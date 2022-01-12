Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Алма-Ате за сутки задержали около 1700 человек 08:29
В Госдуме спрогнозировали эвакуацию граждан США в Сибирь 08:25
Джокович объяснил ситуацию с появлением на людях после положительного ПЦР-теста 08:16
В Екатеринбурге почти 100 школ эвакуировали из-за сообщения... 08:14
Названы самые перспективные профессии в сфере фриланса в 2022 году 08:06
Россиянин устроил разбойное нападение на секс-шоп 08:01
Малкин сделал дубль за 11 минут в первом матче после возвращения 07:57
При столкновении легковушки и автобуса в Красноярском крае погибли двое детей 07:54
Президент ИИХФ: для меня не существует украинской Суперлиги 07:46
В Казахстане ввели запрет на штрафы по кредитам во время ЧП 07:44

В Госдуме предложили отменить налог с продажи одного вида жилья

Депутат Федоров призвал отменить налог с продажи унаследованной недвижимости

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы Евгений Федоров направил письмо на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова, в котором предложил освободить от уплаты налога на доход сделки по продаже одного вида жилья — унаследованной недвижимости, передает RT.

Парламентарий указал в своем обращении, что согласно законодательству, россияне имеют право продать унаследованное недвижимое имущество только по истечении трех лет владения такой собственностью. По его мнению, данное правило создает определенные трудности для наследников, которые уже обладают собственным жильем и изначально собираются продать наследство. Такие граждане вынуждены оплатить значительную сумму в виде 13-процентного налога при продаже квартиры после вступления в наследство или ожидать положенный по закону срок и оплачивать коммунальные услуги за жилье, которым они не пользуются.

При этом, как отметил политик, унаследованная квартира или дом не всегда могут быть пригодными для сдачи в аренду. Кроме того, наследниками могут быть сразу несколько граждан, которые не находятся с друг другом в родстве. Это затрудняет их распоряжение наследством. К примеру, дети от первого брака наследодателя и супруга от второго брака.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части освобождения граждан, получивших недвижимость в порядке наследования, от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже данного имущества, независимо от срока владения собственностью», — говорится в тексте послания.

Ранее юристы рассказали, за что можно лишиться права на наследство.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть