Россиянам рассказали, какой стаж не учтут при начислении пенсии

В настоящее время в России трудовой стаж не играет особую роль в процессе начисления пенсии, но имеет особое значение в отдельных случаях, заявила заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева. Ее слова приводит агентство «Прайм».

К примеру, для выхода на досрочную пенсию могут учесть специальный трудовой стаж, указала эксперт.

«Это трудовая деятельность, которую осуществлял гражданин в особых сложных условиях (вредные производства, тяжелые климатические условия и др.), и ему полагаются дополнительные льготы и надбавки», – сказала она.

Также замдекана сообщила, что в данный момент время очного обучения студента не включается в трудовой стаж для начисления пенсии. При этом срок службы в армии и отпуск по уходу за ребенком до полутора лет идет в счет, но при условии, что и до после наступления таких периодов в своей жизни россиянин работал.

Как отметила Григорьева, размер пенсионных выплат, в куда большей степени, зависит от объема страховых взносов, уплачиваемых работодателям, а не от стажа гражданина. Эти значения переводят в баллы, которые определяют объем страховой части пенсии. Конвертация в баллы происходит по действующей принятой формуле, заключила специалист. Такие взносы переводятся в баллы. На их основании пенсионер получает страховую часть пенсии, добавила она.

Ранее стало известно, что россиянам, которых сократили на работе в предпенсионном возрасте, разрешили выходить на пенсию на два года раньше.