Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
«Тампа» разгромила «Баффало» благодаря хет-трику Кучерова 06:11
Премьер-министр Казахстана назвал главную задачу нового правительства 06:04
На Украине рассказали, как Зеленский испортил отношения с Германией 06:01
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений COVID-19 за неделю 05:49
В России ретейлеры ограничат наценки на базовые продукты 05:46
Купальник Дины Авериной выставили на продажу 05:44
Фьюри обвинил украинца Усика в употреблении запрещенных веществ 05:39
В Аргентине зарегистрировали рекордное число заболевших COVID-19 05:39
Пассажир ворвался в кабину пилотов при посадке на борт 05:24
Никас Сафронов рассказал, что Куравлев хотел уйти в монастырь 05:19

Россияне приобрели рекордное количество полисов от болезней

Рекордные 50 млн страховок от несчастных случаев и болезней приобрели россияне в 2021 году

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

В 2021 году спрос россиян на страховые полисы от болезней и несчастных случаев оказался рекордным за последние десять лет, пишут «Известия», ссылаясь на статистику Центробанка.

Как сообщается, за три квартала минувшего года граждане купили 50 млн таких документов. Этот показатель на 80% больше, чем годом ранее.

Сборы по полисам также стали рекордными за десять последних лет: за девять месяцев 2021 года страховщики собрали 200,7 млрд рублей премий по таким полисам, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также достигнутый показатель на 45% больше по сравнению с соответствующим промежутком 2019 года.

Как отметили представители крупнейших страховых компаний, основными причинами увеличения стали пандемия коронавируса, развитие страхового рынка и рост ипотечного кредитования.

Все новости на тему:
Обзор прессы
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть