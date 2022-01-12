Россияне приобрели рекордное количество полисов от болезней

В 2021 году спрос россиян на страховые полисы от болезней и несчастных случаев оказался рекордным за последние десять лет, пишут «Известия», ссылаясь на статистику Центробанка.

Как сообщается, за три квартала минувшего года граждане купили 50 млн таких документов. Этот показатель на 80% больше, чем годом ранее.

Сборы по полисам также стали рекордными за десять последних лет: за девять месяцев 2021 года страховщики собрали 200,7 млрд рублей премий по таким полисам, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также достигнутый показатель на 45% больше по сравнению с соответствующим промежутком 2019 года.

Как отметили представители крупнейших страховых компаний, основными причинами увеличения стали пандемия коронавируса, развитие страхового рынка и рост ипотечного кредитования.