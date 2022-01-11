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«Беларуськалий» паникует из-за потери клиентов в связи с санкциями США

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Global Look Press

Белорусская госкомпания «Беларуськалий» начала терять клиентов в связи с санкциями США, и из-за этого в руководстве предприятия началась паника. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам собеседников издания, белорусская компания оказалась в безвыходной ситуации. Так, с 1 апреля 2022 года сотрудничество с «Беларуськалием» прекратит норвежская компания Yara, которая закупала в среднем 15% удобрений от общего производства предприятия.

Для того, чтобы как-то исправить ситуацию, эксперты предлагают несколько вариантов. Основной заключается в достижении договоренности с регуляторами США об отсрочке. Еще один вариант связан с более тесным взаимодействием с российской стороной, вплоть до продажи предприятия.

Однако к 1 апреля ни одну из этих мер реализовать не получится, так как Минск не делал никаких официальных заявлений по этой теме.

Руководитель корпоративной практики КИАП Антон Самохвалов считает, что российская сторона могла бы выступить в качестве трейдеров белорусской компании. Только в этом случае эта схема стала бы рискованной уже для российских компаний.

В середине августа власти Литвы объявили, что с декабря 2021 года остановят транзит белорусских калийных удобрений. Это можно считать следствием введенных 9 августа санкций США, Канадой и Британией против «Беларуськалия».

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