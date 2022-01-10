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Россияне назвали самую перспективную профессию в 2022 году

Опрос показал, что профессия IT-специалиста станет самой перспективной в этом году

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Россияне считают, что профессия IT-специалиста станет самой перспективной в 2022 году, следует из данных исследования сервиса «Работа.ру», которое есть в распоряжении РИА «Новости».

Согласно данным опроса, об этом заявили 60% респондентов. 56% участников исследования также назвали перспективной профессию врача, 44% выбрали специалиста по нанотехнологиям, а 43% — вирусолога.

При этом 39% опрошенных отметили перспективы для менеджеров по продажам, 33% — инженеров и 27% — строителей.

Кроме того, жители страны указали, что высоким спросом будут пользоваться HR-специалисты (18% респондентов), инфекционисты (15%), а также медсестры и медбратья (10%).

Ранее другое исследование показало, какие профессии россияне считают самыми полезными для общества.

До этого стало известно, сколько российских граждан хотят сменить профессию из-за выгорания.

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