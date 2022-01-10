Экс-сотрудница ПФР заявила, что высокие проценты по вкладам могут привести к лишению пособий

Семья может лишиться льгот и пособий при высоком доходе от вкладов. Об этом в своей группе «Юридические тонкости» в соцсети «ВКонтакте» написала бывшая сотрудница Пенсионного фонда России Ирина Сивакова.

Выплачиваемые проценты по вкладам могут повлиять на пособия или льготы. Так, при высоком доходе, семья может просто их лишиться, отмечает Сивакова.

Например, отменить могут пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, выдача которого зависит от критериев малообеспеченной семьи. Если члены семьи получают проценты по вкладам выше прожиточного минимума, то это пособие не будут выплачивать.

Сивакова считает, что доход с процентов также имеет значение при назначении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и пособий на ребенка от трех до семи лет. Например, в некоторых регионах органы соцзащиты должны проверять наличие банковских вкладов, их размер и условия договора, когда назначается пособие ветеранам труда.

В конце декабря сообщалось, что Пенсионный фонд России с 2022 года начнет предоставлять жителям страны отдельные меры поддержки, которые на данный момент назначают органы социальной защиты населения и Роструд, тем самым упростив получение пособий.