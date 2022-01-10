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ЦБ составил портрет клиентов российских брокеров

ЦБ: на фондовый рынок приходят россияне от 20 до 40 лет с капиталом не более 100 тыс. рублей

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Xinhua/Global Look Press

Центральный банк России составил портрет типичного клиента российских брокеров, сообщается на сайте Банка России.

По результатам опроса 29 крупнейших брокеров, на фондовый рынок обычно приходят россияне от 20 до 40 лет с капиталом не более 100 тыс. руб. Мужчины чаще приходят на фондовый рынок чем женщины, при этом положительный доход и у мужчин, и у женщин находился в 2021 году на примерно одинаковом уровне.

Разница в объемах инвестиционного портфеля становится заметной при взгляде на возрастную градацию — чем старше клиента брокера, тем больше их счет, и тем активнее они диверсифицируют свой портфель.

Ранее россиянам рассказали о шоковых сценариях на рынке.

Одним из главных рисков является высокая инфляция вместе с падением мирового ВВП. Этот сценарий предусматривает, что на фоне энергетического кризиса цены на энергоресурсы будут оставаться на высоком уровне в течение длительного времени, что «драматично» отразится на росте себестоимости товаров и услуг.

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