Цена на нефть выросла почти до $82 из-за ситуации в Казахстане

Мировые цены на нефть утром 10 января выросли из-за опасений инвесторов в перебоях с поставками, связанных с ситуацией в Казахстане. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На 8.32 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,22%, до $81,93 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI также показали рост, поднявшись на 0,24%, до $79,09.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года. Жители городов Жанаозен и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. После этого протесты распространились на другие города страны, включая Алма-Ату.

В конце ноября сообщалось, что мировые цены на нефть ускорили темпы падения до 7%. Так, нефть марки WTI опустилась ниже $65 за баррель, Brent — ниже $68 впервые с 23 августа.