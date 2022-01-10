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На газовом рынке назвали причину обрушения поставок российского газа в Европу

«Ъ»: из-за оттепели поставки российского газа в Европу через Украину сократились на 55%

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

«Газпром» почти в два раза сократил поставки газа в Европу через Украину в период новогодних праздников (1 — 9 января) — до 54 млн кубометров, что на 55% меньше по сравнению с последней декадой декабря 2021 года. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.

Отмечается, что сокращение поставок газа вряд ли связано с уменьшением промышленной активности, поскольку на прошлые новогодние праздники объем поставок также был примерно на 50% больше.

По данным источников издания на газовом рынке, обрушение поставок произошло из-за потепления. Именно по этой причины у европейских потребителей появилась возможность резко сократить подъем газа из хранилищ, а в период с 30 декабря по 2 января закачка даже превышала отбор. Однако к настоящему времени уровень европейских запасов топлива упал ниже 54%.

Ранее газета Telegraph писала, что отказ Германии от ядерной энергетики может стать причиной зависимости Европы от российского газа.

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