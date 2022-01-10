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В Германии объяснили приостановку сертификации «Северного потока — 2»

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что «Северный поток — 2» не отвечает требованиям ЕС

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» приостановлен из-за его несоответствия требованиям Евросоюза. Об этом она рассказал в интервью газете La Stampa.

«Наше федеральное правительство четко указало в соглашении о коалиции, что энергетические проекты в Германии должны соответствовать европейским требованиям, что распространяется и на «Северный поток — 2». Но на данный момент этого нет, поэтому процесс сертификации приостановлен», — заявила глава МИД.

По ее словам, вопрос о запуске «Северного потока — 2» носит геополитический характер.

Министр отметила, что новое правительство ФРГ разделяет подход США о жестких мерах против России в случае использования Москвой энергетики в качестве оружия или любых агрессивных действий на Украине.

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал Германию окончательно отказаться от «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал сенат США проголосовать за санкции против «Северного потока — 2».

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