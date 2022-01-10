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Посол Украины Мельник призвал Германию отказаться от «Cеверного потока — 2»

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Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал Германию окончательно отказаться от «Северного потока — 2». Его слова приводит ТАСС.

Дипломат призвал Европу и США принять жесткие превентивные меры в отношении Москвы, а не ждать, пока последует агрессия против Киева. «Окончательный отказ от газопровода «Северный поток — 2» должен быть частью этого каталога», — заявил посол.

По его словам, новое правительство ФРГ должно способствовать вступлению Украины в НАТО и Европейский союз.

Ранее генсек Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт заявил, что запуск «Северного потока — 2» соответствует желаниям немцев.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал сенат США проголосовать за санкции против «Северного потока — 2».

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