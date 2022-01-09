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Должников по кредитам в 2022 году ждут послабления

Юрист Соловьев напомнил о праве должников по кредитам сохранить часть дохода в 2022 году

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

С 1 января 2022 года россияне, у которых есть задолженность по кредитам, могут обратиться к судебным приставам и сохранить часть получаемого дохода. Об этом рассказал в разговоре с агентством «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он напомнил, что согласно обещанию, данному президентом РФ Владимиром Путиным в ходе прямой линии в 2020 году, в прошлом году был принят соответствующий федеральный закон. В соответствии с ним должники могут оформить обращение в подразделение судебных приставов с заявлением о сохранении доходов в размере прожиточного минимума ежемесячно.

«Соответствующая сумма будет считаться неприкосновенным минимальным размером дохода, необходимым для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении», — пояснил юрист.

При этом если у должника есть лица, находящиеся на его или ее иждивении, он может подать в суд заявление о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере выше указанного уровня, добавил он.

Однако новые правила, отметил Соловьев, не коснутся тех, у кого есть задолженность на алиментам, по исполнительным документам о возмещении вреда здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Ранее российские банки предупредили, что могут скорректировать подходы к заемщикам из-за вступления в силу закона, согласно которому Банк России может вводить прямые запреты на выдачу некоторых видов необеспеченных кредитов, чтобы защитить россиян от попадания в «долговую ловушку».

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