Тарифы на коммунальные услуги в Казахстане заморозили до 1 июля

Тарифы на коммунальные услуги в Казахстане не будут повышать до 1 июля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства национальной экономики страны.

«Вводится мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги, а именно водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение», — указано в сообщении.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Ранее сообщалось, что правительство Казахстана временно установило предельные цены на сжиженный нефтяной газ. Цена в Мангистауской области составит 50 тенге (0,11$) за литр, в Алма-Ате — 65 тенге (0,15$), в Нур-Султане — 70 тенге (0,16$).