Зеленский призвал Сенат США проголосовать за санкции против «Северного потока — 2»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев призывает США поддержать закон о санкциях против газопровода «Северный поток — 2».

«Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы», — написал глава Украины в Twitter.

Ранее в СМИ появилась информация, что американские сенаторы 14 января проведут голосование по вопросу санкций против «Северного потока — 2». Чтобы законопроект был одобрен, его должны поддержать 60 членов Сената.

По мнению представителя Госдепартамента США Неда Прайса, проект новых санкций по «Северному потоку — 2» от республиканцев способен ослабить взаимоотношения Вашингтона и европейских союзников. Также он подчеркнул, что поправка от сенатора-республиканца Теда Круза не является «подлинным прогрессом» в противостоянии агрессии Москвы и защите Киева.

В тоже время представители Республиканской партии США считают, что Сенат проголосует за утверждение инициативы Круза.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.