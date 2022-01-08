В США допустили, что санкции против России нанесут ущерб мировой экономике

Наиболее жесткие санкции против России в случае возможной эскалации ситуации вокруг Украины, в том числе в отношении «Газпрома» и Центробанка, могут нанести ущерб мировой экономике, считают в администрации президента США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

В частности, чиновники считают, что одним из последствий может стать повышение цен на газ, а также нарушение торговых и инвестиционный связей Европы с Россией.

В Белом доме допускают, что «эти негативные последствия» могут обернуться «бумерангом» Соединенным Штатам в год выборов, нанести ущерб не только экономике США, но и союзника. В Вашингтоне также опасаются возможных российских кибератак на важнейшую инфраструктуру США и европейских стран в ответ на санкции.

Чиновник в Белом доме в беседе с телеканалом выразил убежденность в том, что любые последствия «меркнут» по сравнению с тем влиянием, которое Запад может оказать на российскую финансовую систему и экономику в целом.

Осенью ряд западных и украинских СМИ распространили сообщения о мнимой подготовке российского вторжения на Украину. В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало: разведка США считает, что Россия якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений — со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию. В России эти обвинения отрицают.