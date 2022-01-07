ФРС может повысить ставку более быстрыми темпами, чем ожидалось

Базовую процентную ставку готова повысить в более ранние сроки и более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее, Федеральная резервная система США (ФРС). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Регулятор в своем решении сослался на хорошие темы укрепления экономики и высокий уровень инфляции. После этого индекс Nasdaq упал больше чем на 3%, S&P 500 — почти на 2%, Dow Jones — на 1%.

В декабре ФРС объявила о решении сократить выкуп облигаций до $30 млрд в месяц. Регулятор планирует завершить программу сворачивания стимулов в марте, а не в июне, как предполагалось ранее. Агентство также планирует три раза повысить ключевую ставку в будущем, хотя еще в сентябре планировала поднять ставку только единожды.

Также глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал россиянам, которых интересует валюта для сбережений, что в октябре ФРС США объявила о скором сворачивании программы выкупа активов. По словам эксперта, это приведет к укреплению американского доллара.