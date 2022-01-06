В действиях крупнейших продавцов газа в Казахстане нашли признаки ценового сговора

Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана обнаружило в действиях крупнейших продавцов сжиженного газа признаки ценового сговора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«Это такие компании, как акционерное общество «Казмунайгаз», акционерное общество «Казгермунай», компания «СНПС-Актобемунайгаз», компания «Казахойл». Данное повышение было <…> в течение 2021 года. Если первоначально эта цена была в районе 67 тысяч тенге за тонну, то к концу года <…> больше 100 тысяч за тонну», — уточнили в ведомстве.

Если вина компаний будет доказана, они будут оштрафованы.

Протесты, которые вот уже несколько дней проходят в Казахстане, начались 2 января из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными.

На фоне обострения ситуации на всей территории страны был введен режим ЧП. Интернет в Казахстане работает с перебоями второй день подряд.

5 января на фоне протестов и погромов в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

Первое подразделение российских миротворцев уже прибыло в Казахстан, а белорусский контингент готовится к отправке.