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Gazeta.Ru
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В Актау заправочные станции отпускают бензин по талонам

«Хабар 24»: АЗС казахстанского Актау начали отпускать бензин по талонам

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В казахстанском городе Актау автозаправочные станции возобновили свою работу, начав отпускать бензин по талонам, сообщил телеканал «Хабар 24».

В отличие от бензина, газ продается по цене в 50 тенге или $0,11. Корреспондент телеканала подчеркнул, что люди «буквально часами» находятся в огромных пробках к заправкам.

Ранее стало известно, что в магазинах Алма-Аты почти не осталось продуктов.

В Национальной палате предпринимателей Казахстана назвали сумму ущерба после массовых беспорядков в стране. Она составила, по предварительным подсчетам, около $92 млн.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области, причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными.

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