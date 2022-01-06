В Актау заправочные станции отпускают бензин по талонам

В казахстанском городе Актау автозаправочные станции возобновили свою работу, начав отпускать бензин по талонам, сообщил телеканал «Хабар 24».

В отличие от бензина, газ продается по цене в 50 тенге или $0,11. Корреспондент телеканала подчеркнул, что люди «буквально часами» находятся в огромных пробках к заправкам.

Ранее стало известно, что в магазинах Алма-Аты почти не осталось продуктов.

В Национальной палате предпринимателей Казахстана назвали сумму ущерба после массовых беспорядков в стране. Она составила, по предварительным подсчетам, около $92 млн.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области, причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными.