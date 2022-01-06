В Британии пытаются убедить ЕС в опасности «Северного потока — 2»

Великобритания крайне негативно относится к газовому проекту «Северный поток — 2» и пытается объяснить европейским партнерам все возможные риски, об этом заявила глава британского МИД Лиз Трасс во время выступления в парламенте страны, сообщает «Интерфакс».

«Европа должна снизить зависимость от российского газа. Великобритания по-прежнему выступает против «Северного потока — 2». Я работаю с союзниками и партнерами, стремясь показать им стратегические риски, связанные с этим проектом», — рассказала Трасс.

В ходе речи она повторно пригрозила России жесткими санкциями в случае, если страна «нападет» на Украину. Основной целью новых рестрикций станет «сильный удар по интересам РФ и по ее экономике».

«Великобритания работает с партнерами по вопросу этих санкций. Речь идет о мощных мерах, нацеленных на российский финансовый сектор и на физлица», — подытожила министр.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что ему сложно представить себе запуск газопровода «Северный поток — 2» в случае «вторжения» России на Украину.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.