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Предприниматели в Казахстане назвали сумму ущерба от беспорядков

Предприниматели в Казахстане оценили ущерб от беспорядков в $92 млн

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Павел Михеев/Reuters

Общая сумма ущерба после массовых беспорядков в Казахстане составила, по предварительным подсчетам, около $92 млн. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальную палату предпринимателей Казахстана.

Ранее в сети появилось видео, на котором протестующие таранят силовиков на автомобиле. По сообщениям МВД Казахстана, инцидент произошел в среду, 5 января. На кадрах видно, как силовики разбегаются в стороны от легковой машины, которая едет на полной скорости.

Пострадал один сотрудник полиции. Позднее автомобиль был обнаружен во дворе дома на одной из соседних улиц.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области, причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными.

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