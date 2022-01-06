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В Казахстане временно приостановили деятельность все финансовые организации

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Валерий Шарифулин/ТАСС

Все финансовые организации Казахстана приостановили свою деятельность в связи с контртеррористской операцией и сбоях в работе интернета. Об этом в эфире телеканала «Хабар 24» заявил пресс-секретарь Нацбанка Олжас Рамазанов, сообщает ТАСС.

По его словам, данная мера также направлена на то, чтобы защитить здоровье и жизнь работников и клиентов финансовых организаций. Рамазанов также добавил, что работа организаций приостановлена пока на один день, до конца 6 января.

«Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана настоятельно просят граждан и СМИ доверять только официальным источникам информации», — заключил Рамазанов.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы взяли под усиленную охрану все административные здания в столице Казахстана.

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Протесты в Казахстане
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