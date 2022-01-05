Реверс газа из Германии в Польшу по газопроводу «Ямал — Европа» снизился более чем в пять раз

Реверсные поставки из Германии в Польшу по газопроводу «Ямал--Европа» снизились более чем в пять раз, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.

Накануне транзит газа колебался в диапазоне 885-955 тыс. кубометров в час, а с началом новых газовых суток показатели снизились более чем в пять раз. Реверсные поставки в Польшу через Мальнов, крайнюю западную точку магистрали в Германии, составили с 8.00 до 9.00 мск почти 155 тыс. кубометров.

Магистраль перешла в реверсный режим с 21 декабря, поставки из Германии в Польшу продолжаются на фоне того, что «Газпром» уже более двух недель не бронирует мощности газопровода. «Газпром» начал постепенно снижать объемы бронирования с 17 декабря.

«Ямал-Европа», наряду с «Северным потоком» и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского газа в Европу. Газопровод проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии и может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год.