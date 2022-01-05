Глава Казахстана поручил ввести госрегулирование цен на топливо

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте президента Казахстана.

«Поручаю антимонопольному органу в соответствии со статьей 119 Предпринимательского кодекса ввести временное ценовое регулирование цен на сжиженный газ сроком на 180 календарных дней. В областях предельные цены для населения не должны превышать уровень цен на конец прошлого года», — приводит слова Токаева пресс-служба.

Отмечается, что помимо сжиженного газа регулирование вводится на бензин и дизель сроком на 180 дней.

До этого сообщалось, что президент Казахстана ввел режим чрезвычайной ситуации в двух регионах страны — в Алматы и Мангистауской области. Позже стало известно, что Токаев принял отставку правительства республики на фоне протестов из-за повышения цен на газ.

На западе Казахстана уже несколько дней не стихают массовые протесты из-за роста цен на сжиженный газ. С Нового года стоимость газа на местных автозаправках резко увеличилась. Если в прошлом году его розничная цена в этом регионе составляла 50-60 тенге за литр (около 10 рублей), то с начала этого года на местных заправках цены выросли до 120 тенге за литр (около 21 рубля).