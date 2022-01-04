Средняя цена российской нефти увеличилась в 1,5 раза

Средняя цена на российскую экспортную нефть Urals в 2021 году увеличилась в 1,7 раза к уровню 2020 года, передает РИА «Новости», ссылаясь на данные Минфина России.

Как сообщает ведомство, средняя цена на нефть данной марки в январе-декабре прошлого года (среднегодовая) сложилась в размере $69 за баррель, а в 2020 году — $41,73 за баррель.

А средняя цена Urals в декабре минувшего года достигла $72,71 за баррель. Этот показатель в 1,5 раза выше, чем в декабре 2020 года, когда цена на это топливо была в среднем на уровне $49,37 доллара за баррель.

Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов заявил, что Россия является одним из богатейших в мире государств по объему полезных ископаемых и они нескончаемы. По его мнению, большее внимание нужно уделить экономике, рентабельности запасов.

До этого сообщалось, что Россия оказалась на втором месте по поставкам нефти и нефтепродуктов в США, первое место занимает Канада. По имеющимся данным, США перестали получать нефть из Венесуэлы из-за санкций, а установленные ОПЕК ограничения на добычу затруднили поставки, оставив возможность для российских экспортеров.