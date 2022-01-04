Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Президент Казахстана обратился к протестующим в Актау 17:21
В нижегородском Минздраве рассказали о состоянии пациентки... 17:18
Непряева опубликовала пост в Instagram после победы на «Тур де Ски» 17:15
Талибы* опровергли боестолкновения на границе с Туркменистаном 16:59
Стало известно, кто будет представлять МИД РФ на переговорах России с НАТО 16:59
Непряева заявила, что ее били по палкам в решающей гонке на «Тур де Ски» 16:57
Метеорологи предупреждают о «цунами» в нескольких регионах России 16:56
Роман Ротенберг прокомментировал свое назначение главным тренером СКА 16:51
В Москве простились с режиссером Владимиром Гориккером 16:50
Боррель отказался обсуждать «Северный поток — 2» с Киевом 16:44

Средняя цена российской нефти увеличилась в 1,5 раза

Минфин: средняя цена нефти Urals в 2021 году увеличилась до $69 за баррель

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Средняя цена на российскую экспортную нефть Urals в 2021 году увеличилась в 1,7 раза к уровню 2020 года, передает РИА «Новости», ссылаясь на данные Минфина России.

Как сообщает ведомство, средняя цена на нефть данной марки в январе-декабре прошлого года (среднегодовая) сложилась в размере $69 за баррель, а в 2020 году — $41,73 за баррель.

А средняя цена Urals в декабре минувшего года достигла $72,71 за баррель. Этот показатель в 1,5 раза выше, чем в декабре 2020 года, когда цена на это топливо была в среднем на уровне $49,37 доллара за баррель.

Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов заявил, что Россия является одним из богатейших в мире государств по объему полезных ископаемых и они нескончаемы. По его мнению, большее внимание нужно уделить экономике, рентабельности запасов.

До этого сообщалось, что Россия оказалась на втором месте по поставкам нефти и нефтепродуктов в США, первое место занимает Канада. По имеющимся данным, США перестали получать нефть из Венесуэлы из-за санкций, а установленные ОПЕК ограничения на добычу затруднили поставки, оставив возможность для российских экспортеров.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть