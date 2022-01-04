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Чубайс назвал переход мира к «зеленой» энергии информационной революцией

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Энергетический переход, который сейчас наблюдается на Земле, — это своего рода информационная революция, которая произошла в XX веке. Такое мнение выразил специальный представитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс на своей странице в Facebook.

«Я думаю, что лет через 20 страна, которая отвергнет этот вызов, выглядеть будет примерно так, как сейчас выглядела бы страна без интернета», — написал Чубайс.

Так он прокомментировал книгу создателя Microsoft Билла Гейтса «Как нам избежать климатической катастрофы».

В декабря Чубайс заявил, что важнейшим достижением России в 2021 году является определение целей энергетического перехода. По его словам, эти цели были заданы «двумя важнейшими решениями».

Также Чубайс заявлял, что реформы электроэнергетики, завершившаяся в 2008 году, позволила снять ограничения по росту экономики страны до 2035 года, а в перспективе и дальше.

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