Дан прогноз по курсу доллара на 2022 год

Американский доллар в наступившем году продолжит укрепляться по отношению к другим мировым валютам. Об этом заявил агентству «Прайм» главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы «Промсвязьбанка» Егор Жильников.

Сейчас на американском рынке будет наблюдаться отток денежных средств в стабильные активы, в том числе в наличные в долларах, полагает специалист. Он отметил, что позиция рубля является не надежной.

Жильников спрогнозировал курс в районе 76,5 рублей за один доллар в конце 2022 года и 75,5 рублей в среднем за ближайшие 12 месяцев.

Тем не менее, собеседник агентства считает, что предпосылки к росту рубля все равно есть. Но расчеты вести сложно, так как на отечественную валюту влияет много внешние факторов: цены на нефть, ситуация с коронавирусом и геополитика

В свою очередь, эксперты Бахтин и Евстифеев спрогнозировали стоимость доллара в 2022 году около 72 руб.