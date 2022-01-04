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Названа самая стабильная валюта 2021 года

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Проект дизайна швейцарских франков Мануэлы Пфрундер

Мировой кризис из-за пандемии коронавируса ослабил позиции американского доллара. Об этом заявил агентству «Прайм» эксперт кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Кава Ходжа.

В прошлом году на валютном рынке, уточнил экономист, самой стабильной валютой стал швейцарский франк. Согласно разъяснениям Ходжа, это связано с сильной экономикой и надежной банковской системой Швейцарии.

В топ-3 за 2021 гол также вошли японская иена и норвежская крона.

«Стабильная экономическая ситуация, а также низкие темпы инфляции за последние годы являются ключевыми факторами надежности данных валют», — добавил Ходжа.
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Относительно ценности к доллару в топ-3 вошли кувейтский динар, динар Бахрейна, оманский риал и иорданский динар.

Ранее россиянам назвали лучшие способы приобретения валюты. Покупать валюту лучше всего в рабочие дни и часы, когда идут торги на Московской бирже. Только в этот временной промежуток курсовые риски для банка минимальны, поэтому обменный курс будет наиболее выгодным.

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