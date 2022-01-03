Экономике России предрекли замедление

В наступившем году рост экономики России замедлится. Об этом говорится в материале Bloomberg.

В декабре 2021 года агентство провело опрос среди 30 экономистов. Самый положительный их прогноз составил 3,3%, самый пессимистичный — 1,7%. При этом по итогам года рост экономики составил 4,2–4,3%.

Как сообщает РБК со ссылкой на главного экономиста Альфа-банка Наталью Орлову, рост экономики будет в пределах 1,5%. Эксперт считает, что 2022 год принесет «сильную финансовую волатильность», которая вместе с геополитическими рисками сформирует очень негативный фон для экономического роста.

Высшая школа экономики рассчитывает на 2,5% подъем. В долгосрочной перспективе экономика России будет расти в темпе около 2% в год, считают во ВШЭ.

В конце декабря Минэкономразвития сообщило, что рост ВВП России в годовом выражении ускорился и составил по итогам ноября 5,2%.