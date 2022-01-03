Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Экономике России предрекли замедление 13:55
Зеленский и Байден обсудили проведение саммита Украина-НАТО 13:54
Овечкин замкнул тройку лучших российских игроков НХЛ в декабре 13:54
Путин дал ряд поручений по организации работы шахт 13:51
Украина отрезала водоснабжение в ЛНР 13:38
Сыгравший Люпина актер объяснил, почему не снялся в реюнионе «Гарри... 13:38
Израиль в январе разрешит въезд привитым от COVID-19 13:37
Скончался трехкратный чемпион ОИ по легкой атлетике 13:35
Россиянам напомнили о двух важных прибавках к пенсии в 2022 году 13:32
Рэпер Omarion попросил не путать его со штаммом коронавируса 13:27

В МИД напомнили, что у России есть альтернативы прокачке газа через Украину

Замглавы МИД РФ Панкин: Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Если цель только чтобы через Украину качали, то мы не обязаны. Контракты выполняются, даже с превышением на 8-10%», — сказал дипломат.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что газотранспортная система (ГТС) Украины может быть востребована Россией после 2024 года. По его словам, Россия будет бронировать мощности украинской ГТС при выгодных экономических условиях и необходимом техническом состоянии. Новак напомнил, что Москва никогда не отказывалась от транзита газа через Украину, так как договор о поставках по 40 млрд кубометров газа в год подписан до конца 2024 года.

Украина настаивает на увеличении транзита российского газа. Как ранее отмечал президент РФ Владимир Путин, Россия готова увеличить поставки, однако украинская ГТС при возросшей нагрузке может просто «лопнуть», так как оборудование требует ремонта и модернизации.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть