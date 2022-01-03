В МИД напомнили, что у России есть альтернативы прокачке газа через Украину

Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Если цель только чтобы через Украину качали, то мы не обязаны. Контракты выполняются, даже с превышением на 8-10%», — сказал дипломат.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что газотранспортная система (ГТС) Украины может быть востребована Россией после 2024 года. По его словам, Россия будет бронировать мощности украинской ГТС при выгодных экономических условиях и необходимом техническом состоянии. Новак напомнил, что Москва никогда не отказывалась от транзита газа через Украину, так как договор о поставках по 40 млрд кубометров газа в год подписан до конца 2024 года.

Украина настаивает на увеличении транзита российского газа. Как ранее отмечал президент РФ Владимир Путин, Россия готова увеличить поставки, однако украинская ГТС при возросшей нагрузке может просто «лопнуть», так как оборудование требует ремонта и модернизации.